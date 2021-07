美 바이든 대통령, 中 시진핑 주석과 '핫라인' 설치 검토

[아시아경제 송승섭 기자]미국이 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 사이의 핫라인 구축방안을 검토하고 있다.

14일(현지시간) CNN에 따르면 핫라인은 대통령과 고위 관료가 시 주석 및 측근에게 암호화한 전화나 메시지를 보내는 방식이 유력하다. 갑작스러운 군사충돌처럼 긴급한 정보 공유가 필요할 때 사용하는 게 목적이다. 다만 초기 구상 단계일 뿐 중국에 정식으로 제안하지 않았다.

미 국무부와 국가안보회의(NSC)는 핫라인 장치가 기술적으로 어떻게 작동할 수 있을지 연구 중인 것으로 알려졌다. 전반적인 개념을 발전시켜 중국과 어떻게 연계할지는 아직 논의하지 않고 있다.

핫라인은 버락 오바마 행정부부터 구상하기 시작했지만 진전되지 않았던 것으로 전해졌다. 중국의 동의를 포함해 해결해야 할 사항이 많기 때문이다.

그런데도 바이든 행정부는 신속한 소통수단을 원한다는 게 최측근들의 전언이다. 중국과의 군사적 긴장감이 고조되는 상황에서 핫라인은 양국의 충돌 위험을 줄이는 방안이 될 수 있어서다.

미 정부 고위 관계자는 핫라인 구축에 대한 언급은 거절하면서도 “우리는 중국과의 경쟁이 책임 있는 방식으로 관리되도록 하는 데 관심이 있다”며 “경쟁이 분쟁으로 번지지 않도록 계속 노력할 것”이라고 강조했다.

