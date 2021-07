美 상원 "中 신장지역 제품 수입금지"…강제노동 방지법 만장일치 통과

[아시아경제 송승섭 기자]미국 상원에서 중국 신장위구르자치구 제품의 수입을 금지하는 법안이 가결됐다. 신장 지역에서 강제노동이 이뤄지는 등 중국의 소수민족 인권 탄압이 배경이라는 설명이다. 중국은 “정치 농간”이라며 즉각 반발하는 모양새다.

15일 주요 외신에 따르면 미 상원은 ‘위구르족 강제노동 방지법안’을 만장일치로 통과시켰다. 조 바이든 미국 대통령이 서명하면 발효된다.

법안이 통과됨에 따라 미국은 신장에서 제조되는 상품을 강제노동 생산품으로 취급한다. 당국의 미승인 물품은 모두 수입할 수 없고 강제노동 산물이 아님을 수입업체가 입증해야 한다. 토마토나 면화처럼 강제노동 논란이 있었던 상품만 제한하던 과거보다 대폭 강화됐다.

법은 민주당의 제프 머클리 의원과 공화당의 마르코 루비오 의원이 초당적으로 발의했다. 양당이 중국의 인권문제에 강경한 만큼 시행이 유력하다. 바이든 대통령도 대선후보 시절 중국의 인권탄압을 강력히 비판해온 인물이다.

중국은 “강제 노동은 완전히 날조된 거짓말”이라는 입장이다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “미국은 관련 법안 추진을 멈추고 정치 농간을 중단하라”고 반발했다.

인권단체와 신장지역에서 거주하던 이들은 중국 당국이 2016년부터 100만명 규모의 수용소를 설립하고 소수민족을 감금해왔다고 주장하고 있다.

