유명순 씨티은행장 "소비자금융 철수 방안 8월 중 윤곽"

[아시아경제 송승섭 기자]소비자금융 사업에서 철수하는 한국씨티은행이 애초보다 늦어진 다음 달 구체적인 매각 방향을 밝힐 예정이다.

15일 유명순 한국씨티은행장은 직원들에게 보낸 메시지를 통해 이같이 밝혔다. 소비자금융 철수를 추진 중인 한국씨티은행에서는 인수 의향을 밝힌 금융사들이 실사작업을 진행하고 있다.

유 행장은 “현재 진행 중인 실사와 이사회, 금융당국과의 협의 등 일정에 따라 출구전략의 구체적인 실행 방향은 오는 8월 여러분과 공유할 수 있을 것으로 예상된다”고 설명했다. 앞서 7월 중 출구전략 실행 윤곽을 제시하겠다고 했지만 미뤄진 셈이다.

진행 중인 실사작업에 대해서는 “복수의 금융회사가 인수의향서를 제출했고 현재 인수 의향을 보인 회사들의 실사가 진행 중”이라며 “충분한 시간을 갖고 잠재적 매수자들의 실사를 지원하면서 긍정적 결과 도출을 위해 노력하고 있다”고 설명했다.

이어 “소비자금융 출구전략이 불확실한 상황 속에서도 책임을 다해 맡은 바 업무를 수행해 주시는 직원 여러분께 감사드린다”며 “저와 경영진은 직원 여러분과 고객 보호를 최우선에 두고 불확실한 상황이 장기화하지 않도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

또 “일련의 출구전략 과정에서 노동조합과 협의하고 진행 상황을 여러분과 공유하겠다”며 “여러분들의 걱정과 어려움을 충분히 이해하고 있지만 조금만 더 인내심을 가지고 지켜봐 주시기 바란다”고 당부했다.

상반기 성과도 직원들에게 공유했다. 유 행장은 “지속하는 코로나 상황과 소비자금융 출구 전략을 추진하는 어려운 영업환경 아래에서도 소비자금융과 기업금융은 수익과 비용 측면에서 양호한 실적이 예상된다”고 전망했다. 특히 소비자금융 부문은 “출구전략이 진행되는 어려운 여건에도 불구하고 고객 수는 안정세를 유지하고 있다”고 분석했다.

