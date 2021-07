순천만습지, 문체부·한국관광공사 주관 ‘우수 열린관광지’ 선정

무장애 동선관리 높이 평가, 5000만원 인센티브 확보

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 열린관광지 ‘우수사례’에 순천만습지가 선정됐다고 15일 밝혔다.

열린관광지 공모사업은 장애인, 고령자, 영유아동반가족, 임산부 등 이동약자 누구나 관광지를 이용할 수 있도록 무장애 관광환경을 조성하기 위한 사업으로, 순천만습지는 지난 2015년에 열린관광지로 선정돼 1억 6000만원의 예산을 지원받아 관광동선 개선, 장애인 주차장 정비 등 관광환경을 개선했다.

이번 우수사례 선정은 총 92개 열린관광지 중 조성 후 3년(지난 2015년~2017년) 이상 기간 동안 선정된 17개 시설을 대상으로 심사했으며 순천만습지는 고령자, 장애인 등이 쉽게 이동할 수 있는 무장애 동선 관리에 높은 평가를 받아 우수 열린관광지에 선정돼 5000만원의 인센티브를 확보했다.

시는 향후 한국관광공사 전문 컨설팅을 통해 ▲시설환경개선 ▲관광약자의 관광활동 지원 콘텐츠 개발 ▲편의시설 조성 등에 지원받은 예산을 활용해 이동약자를 위한 관광환경을 개선할 계획이다.

시 관계자는 “순천만습지는 우리나라 대표 생태관광지의 이미지 뿐만 아니라 전국 대표 열린관광지로서의 모습도 함께 갖추게 됐다”며 “앞으로도 연령·성별·장애유무 등을 가리지 않고 누구나 즐거운 관광지로 거듭나기 위해 지속적인 관리와 환경개선에 힘쓰겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr