김두관 의원 예비 경선 통과 … "경남의 아들, 대권 도전할 것"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 더불어민주당 예비 경선을 통과한 김두관(양산 을) 의원이 15일 경남도의회에서 대권 도전 기자회견을 열었다.

김 의원은 지난 9~11일에 이뤄진 더불어민주당 예비 경선에서 최종 6인에 포함돼 본경선에 올랐다.

김 의원은 이날 기자회견을 통해 "마땅한 주자가 없는 영남에서, 부족한 제가 지역을 대표해 나서게 됐다"고 소회를 밝혔다.

이어 김 의원은 "다시금 부울경은 민주당에 동토가 되어가고 있다"며 영남의 민심을 인정했다.

그러면서 김 의원은 "영남 민주개혁 진영이 이대로 주저앉을 수는 없다"며 "경남의 아들이 다시 어려운 도전에 나서겠다"고 강조했다.

김 의원은 "더불어민주당 후보 6명의 자질과 정책, 비전이 치열하게 검증돼야 한다"며 "당당하고 경쟁력 있는 사람이 후보가 돼야 한다"고 지지를 호소했다.

아울러 "김경수 지사와 힘을 모아 영남 민주개혁 세력을 복원하고, 내년 대선과 지방 선거를 승리로 이끌겠다"고 약속했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr