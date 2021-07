이재명 측 “경선연기 수용하지만, 野 파상공세 예상되는 국감 전엔 최종후보 내야”

경선 연기 따르지만

10월 국감 전 선출해야

본경선 후 화학적 결합

후유증 최소화 할 것

[아시아경제 구채은 기자] 대선 본경선 링에 오른 이재명 경기도 지사 측이 4차 대유행으로 인한 경선 연기 논의와 관련해 당 지도부의 결정에 따르겠다면서도 야당의 공세가 예상되는 10월 국정감사 전에는 최종 후보를 선출해야한다고 했다.

이재명 후보 선거캠프를 총괄하는 조정식 의원은 15일 기자간담회에서 "후보와 캠프 차원에서 코로나 방역 상황을 고려해 당이 경선 일정을 연기하면 그에 따르겠다는 입장을 전달했다"고 말했다. 다만 조 의원은 "이번 정기국회는 문재인 정부의 마지막 정기국회인 만큼 10월초 국감에서 야당의 대대적인 공세가 예상된다"며 이에 대비하기 위해선 그 전에 최종 후보를 선출해 원팀을 구성해야 한다고 강조했다.

조 의원은 “방역 상황을 감안해 연기하더라도 국감 들어가기 전까진 후보 선출을 마무리하고 당과 후보가 원팀돼서 그 이후 전체 일정을 준비하는게 옳을 것”이라 했다. 이어 "이를 위해 무엇보다 후보간 상처없는 원팀 경선이 되어야 한다"며 "본경선에서도 도넘는 네거티브, 마타도어식 공격이 계속되면 캠프 차원의 단호한 대응이 불가피하다"고 말했다.

본경선이 네거티브로 흘러 이후 후유증이 예상된다는 지적에 대해서는 ‘원팀정신’으로 진통을 최소화하고 경선이 끝나면 캠프를 완전히 해산할 예정라고 답했다.

조 의원은 "본선이 되면 당 중심으로 새롭게 선거대책위원회가 만들어져 선거가 실시된다. 그 안에서 어떠한 기득권도 가지지 않겠다는 생각을 하고 있다"고 말했다. 그는 특히 “경선 끝나고 나서 갈등과 후유증을 치료하는데 진통을 겪었던 경험이 있는데, 이번 경선을 치르며 갈등과 후유증을 최소화해나갈 것”이라면서 “열린캠프도 경선이 지나면 해산할 것”이라고 했다.

'대구·경북 역차별' 발언 등을 계기로 제기된 호남 차별에 대해 ‘전형적인 갈라치기’ 전략이라고 반박했다.

조 의원은 "이 지사가 살아온 길과 가치, 당의 활동을 보면 민주당 적자라 할 수 있다"고 했다. 정 의원은 "민주당의 약세 지역인 대구·경북에서도 이 지사를 지지하는 자발적인 모임이 많다. 김대중·노무현·문재인으로 이어지는 민주당의 노선과 가치, 철학을 이어갈 가장 적합한 후보라는 것을 증명한다"고 강조했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr