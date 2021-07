<부서장급>

◇승진

▲바이오서비스금융부장 구자영 ▲해양프로젝트금융부 김환우 ▲인사부소속 부장(연수) 박희갑 ▲인사부소속 부장(연수) 차범석

◇신규보임

▲남북교류협력부장 탁재호 ▲정보보호실장 유기열 ▲울산지점장 장우영 ▲전주지점장 유정선 ▲청주지점장 안병호

◇전보

▲기획부장 황기연 ▲ ESG경영부장 박춘규 ▲여신총괄부장 위찬정 ▲해외사업총괄부장 송오순 ▲자원금융부장 강정수 ▲전대금융부장 채상진 ▲강남수출중소기업지원센터장 류현하 ▲경협총괄부장 엄성용 ▲사업협력부장 임채환 ▲기술환경심의부장 김수현 ▲윤리준법부장 정민주 ▲법무실장 박진오 ▲안전운영부장 정두화 ▲비서실장 김진섭 ▲해양금융단장 정순영 ▲광주지점장 조장래 ▲인천지점장 장익환 ▲모스크바사무소 차 실 ▲위싱턴사무소 조현석

