담양군 ‘내 마음에 그림’ 미술치료 집단상담 프로그램 운영

3월부터 7월까지, 관내 초·중학생 대상 실시

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군청소년상담복지센터가 코로나19 장기화로 지친 관내 청소년을 위해 지난 3월부터 9개 초·중학교를 대상으로 운영한 미술치료 프로그램 ‘내 마을의 그림’이 15일 금성중학교를 끝으로 마무리됐다고 밝혔다.

코로나19로 3월 개학의 설렘보다 불안을 느꼈던 청소년들의 건강한 학교생활과 정서적 안정을 위해 추진된 이번 프로그램에서는 자화상 그리기, 천사점토로 마카롱 만들기, 물고기 가족화 그리기 등을 통해 오롯이 나를 바라보고 타인을 이해해보는 시간을 가졌다.

청소년상담복지센터에서는 찾아가는 청소년 동반자 사업, 학교폭력예방 교육 등 지역 청소년들의 보다 안전한 환경 학교생활을 위해 다양한 지원 사업을 펼치고 있다.

상담 정보는 카카오톡 채널 ‘담양군청소년상담복지센터N꿈드림’을 통해 실시간으로 제공하고 있다.

프로그램에 참여한 청소년은 “여러 가지 재미있는 활동에 참여하며 친구들을 더 알아가는 시간이 됐다”며, “코로나로 인해 미래에 대한 불안감이 있었는데 나의 꿈에 대해서도 다시 한번 생각해 볼 수 있었다”고 소감을 전했다.

