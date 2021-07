흰돌메공원 숲 하늘길 조성·장천체육공원 산책로 정비 등 2개소

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 푸른도시사업소는 2022년도 개발제한구역 생활공원 공모사업에 2건의 사업이 선정돼 국비 9억3000만원을 확보했다고 15일 밝혔다.

선정된 주요 사업은 '흰돌메공원 숲 하늘길 조성공사', '장천체육공원 산책로 정비사업'이다.

시는 내년부터 실시설계용역을 거쳐 사업 착수해 환경 친화적 생활 공원으로 조성할 계획이다.

'흰돌메공원 숲 하늘길 조성공사'는 총 사업비 10억원을 투입해 창원시 진해구 남문동 흰돌메공원 일원에 체험형 공원 시설을 조성하는 사업이다.

'장청체육공원 산책로 정비사업'은 총 사업비 3억원을 투입해 창원시 진해구 장천동 소재 장천체육공원 내 체육 시설 이용 제공 등 시민들의 건강 증진에 이바지할 것으로 기대된다.

