롯데칠성음료, 사내벤처 통해 탄생한 '스무디 키트' 롯데마트서 선보인다

[아시아경제 이승진 기자] 롯데칠성음료의 사내벤처 ‘프로젝트 간다’가 간편하게 갈아 마시는 ‘스무디 키트’의 와디즈 펀딩을 성공적으로 마치고 오는 7월말까지 롯데마트 5개 점포에서 특별 판매를 실시한다.

'프로젝트 간다'는 롯데칠성음료가 임직원의 창의적인 아이디어를 사업화할 수 있도록 지원하는 사내벤처 프로그램에 선발된 태스크포스(TF)다. 지난 4월 신선한 과일과 야채를 진공포장해 바로 갈아 마실 수 있는 스무디 키트를 앞세워 크라우드 펀딩 플랫폼 ‘와디즈’에서 펀딩 목표액을 649% 초과 달성하며 주목을 받았다.

롯데칠성음료는 스무디 키트의 본격적인 온·오프라인 판매채널 확대를 앞두고 7월말까지 롯데마트 잠실점, 서울역점, 청량리점, 서초점, 판교점 등 5개 점포에서 별도의 판매 부스를 마련해 할인 및 증정 이벤트를 진행한다.

소비자는 이벤트 판매 기간 동안 정상가 대비 20% 할인된 가격에 스무디 키트를 구입할 수 있으며, 2팩 구매시 텀블러, 5팩 구매시 휴대용 믹서기를 받을 수 있다. 증정품은 한정 수량으로 증정품이 소진되면 해당 이벤트는 종료된다.

스무디 키트는 총 4종으로 구성됐다. ‘당근 스무디’는 해독 주스로 알려진 ABC(사과, 비트, 당근)주스에 파인애플을 더해 비트 특유의 쌉싸래한 맛을 줄여 맛있게 즐길 수 있으며, ‘파프리카 스무디’는 파프리카에 사과, 방울토마토, 파인애플을 섞어 스무디 한잔으로 풍부한 비타민을 섭취할 수 있다. 이외에도‘연근 스무디’, ‘양배추 스무디’가 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “스무디 키트는 롯데마트 특별 판매와 함께 현재 당사 온라인몰 ‘칠성몰’에서도 구입할 수 있으며 향후 다양한 온, 오프라인 채널로 판매처를 확대해 나갈 계획”이라며 “건강한 먹거리를 통한 면역력 향상과 몸매 관리에 관심이 많은 소비자에게 인기를 얻을 것으로 기대된다.”라고 말했다.

