경남도, 올해 7월 정기분 재산세 총 3696억원 부과

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 도내 18개 시·군에서 올해 7월 정기분 재산세 3696억원을 부과했다고 15일 밝혔다.

재산세는 매년 6월 1일 기준 주택, 건축물, 토지 등의 소유자에게 부과되는 지방세다.

주택에 대한 재산세는 7월과 9월에 1/2씩 나눠 부과되고, 건축물·선박 등은 7월, 토지는 9월에 부과된다.

다만 주택분 재산세는 20만원 이하일 경우 7월에 전액 부과할 수 있다.

이에 따라 창원시 등 도내 15개 시군은 20만원 이하면 전액 부과한다.

통영시, 거제시, 의령군은 10만원 이하면 전액 부과한다.

전국 금융기관에 직접 납부하거나 가상계좌, 폰뱅킹, 인터넷 위택스 등을 통해 납부가 가능하다.

재산세 납부세액이 250만원을 초과하는 고액 납세자는 분할납부를 신청할 수 있다.

