오리온 ‘닥터유 드링크’, 출시 1년만에 누적 판매량 800만병 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 단백질 음료 ‘닥터유 드링크’가 출시 1년 만에 누적 판매량 800만병을 넘어서며 시장에 안착했다고 15일 밝혔다.

'닥터유 드링크'는 오리온이 지난해 6월 음료사업에 진출하며 처음으로 내놓은 RTD(레디투드링크) 제품으로 단백질 음료시장을 공략한 것이 주효했다. 코로나19로 ‘홈트레이닝’, ‘헬스’ 등 건강관리를 하는 젊은층들이 크게 늘며 단백질에 대한 관심이 높아진 것에 착안, 손쉽게 보충할 수 있는 마시는 단백질을 출시하며 소비자들의 관심을 이끌었다. 지난 6월에만 10억원대의 매출을 기록하며 인기를 이어가고 있다.

음료시장은 통상 제품 포화상태로 '레드오션'으로 꼽힌다. 하지만 최근 운동 및 자기관리에 신경쓰는 소비자들이 늘어나며 단백질 음료시장은 '블루오션'으로 평가받는다. 이에 오리온은 닥터유 드링크 단백질 ‘초코맛’과 ‘바나나맛’ 2종에 이어 최근 커피에 단백질을 더한 '카페라떼'를 선보였다.

오리온 관계자는 “닥터유 드링크가 소비자들의 건강에 대한 요구와 입맛을 동시에 충족시키며 RTD 시장에 성공적으로 자리잡았다”며 “닥터유 브랜드가 가지고 있는 ‘맛있는 건강’ 이미지를 강화하고 소비자들의 기호에 맞는 다양한 제품을 선보여 단백질 음료의 대중화에 앞장설 것”이라고 말했다.

