"폐플라스틱 모으면 '알비백' 드려요" … SSG닷컴, 친환경 마케팅

[아시아경제 조인경 기자] SSG닷컴이 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 157,500 2021.07.15 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 "확진자 1명만 나와도 전부 폐쇄" … 유통가, 방역 총력전[종목속으로]이베이 품은 정용진의 승부수…신세계그룹 DNA '온라인·디지털' "매출 좀 뛰나 했더니" … '거리두기 4단계' 날벼락 맞은 유통가 close , 한국코카콜라, 테라사이클, 세계자연기금(WWF)과 공동으로 진행하는 '원더플(ONETHEPL) 캠페인 시즌2'에 참여한다고 15일 밝혔다. '한 번(ONE) 더(THE) 사용하는 플라스틱(PL)'이라는 뜻을 담아 폐플라스틱을 수거해 재활용하는 친환경 자원순환 활동으로, 7월19일~8월1일, 8월23일~9월5일, 9월27일~10월10일까지 총 3차에 걸쳐 진행한다.

SSG닷컴은 이 기간 폐플라스틱 수거 활동에 참여한 고객에게 리워드로 '코카콜라 알비백'을 제공한다. 오는 19일부터 다음달 1일까지 2주간 1차 참여 신청을 받으며, 추첨을 통해 선정된 고객은 택배로 발송되는 '제로웨이스트 수거박스'에 깨끗하게 씻어 건조한 투명 음료 페트병을 채우면 된다. 8월3일부터 수거 신청이 가능하며 리워드 알비백은 8월 말부터 순차적으로 배송할 계획이다.

코카콜라 알비백은 캠페인 취지를 살려 폐플라스틱을 활용해 만든 재생원단으로 제작했다. 크기는 기존 알비백 용량(40ℓ) 대비 60%(16ℓ)로 줄여 휴대하기 좋은 사이즈로 만들었다. 매 회차별로 1400개씩, 총 4200개를 제공한다.

SSG닷컴은 신규가입 고객 혹은 일정금액 이상 구매 고객에게 알비백을 증정하던 방식 대신 처음으로 친환경 활동에 참여하는 고객에게 리워드 형태로 돌려주는 방식을 채택했다. 고객이 플라스틱 재활용과 알비백 사용으로 환경보호에 동참한다는 인식을 부여하고 SSG닷컴의 친환경 배송 서비스를 직접 경험할 수 있도록 한다는 취지다.

SSG닷컴은 지난 2019년 6월 말 새벽배송을 시작하면서 반영구적 사용이 가능한 보랭가방 '알비백'을 도입하고 고객에게 사은품으로 증정해 왔다. 키티버니포니(KBP), 하겐다즈, 스타벅스, WWF, 키엘 등 유명 브랜드와의 주기적인 컬래버레이션을 통해 '알비백 스페셜 에디션'을 제작, 개성 있는 친환경 마케팅을 펼치고 있다.

김효은 SSG닷컴 브랜드마케팅팀장은 "친환경을 넘어 필(必)환경으로 나아가고 있는 소비 트렌드를 고려해 고객과 함께 만드는 폐플라스틱 소재 알비백을 떠올렸다"며 "다양한 코카콜라 굿즈가 큰 인기를 얻고 있는 만큼 코카콜라 알비백도 브랜드 개성을 담은 디자인과 여름에 활용하기 좋은 실용성으로 높은 호응이 예상된다"고 말했다.

