포항시, 강소특구 지정 2년만에 '첨단기술기업' 2개사 배출

원소프트다임·에에엔폴리, 2024년까지 254억 투자

올해 '과기부 인증' 4개사 가운데 2개사 포항서 탄생

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 강소연구개발특구 내 과학기술정보통신부에서 지정하는 첨단기술기업에 ㈜원소프트다임과 ㈜에이엔폴리 등 포항지역 2개사가 지정됐다.

14일 열린 현판식에는 이강덕 포항시장, 김상우 포항강소특구육성센터장, 첨단기술기업 대표 및 기업관계자 등이 참석한 가운데 현판 수여, 현장 의견수렴, 기업 연구소 방문 등으로 진행됐다.

과기부는 특구에 입주한 기업 가운데 첨단기술·제품의 특허권 보유, 첨단기술 바탕으로 발생한 매출액 비율, 연구개발비 비율 등의 요건을 충족할 경우 '첨단기술기업'으로 지정한다.

포항시는 지난 2019년 6월 강소연구개발특구로 지정된 지 2년 만인 지난달 첨단기술기업이 2개나 지정되는 성과를 거뒀다. 이번 지정 기업은 전국 12개 강소특구의 총 4개 지정기업 중 3~4호에 해당된다.

㈜원소프트다임은 '플랫폼 연동 휴대용 체성분 분석기'에 대해 첨단기술제품을 인증받았다. 휴대용 스마트 측정 디바이스와 측정 결과를 활용한 맞춤형 생활건강서비스 제공 솔루션을 개발하고 있는 모바일 헬스케어 전문기업으로, 네덜란드와 미국에 해외법인을 설립해 2019년에는 14개국에 3억 원의 수출을 달성했다.

㈜에이엔폴리는 '나노셀룰로오스 분산액 기반 C1 가스 전환 효율 향상 기술' 외 1건에 대해 첨단기술제품을 인정받은 친환경 바이오신소재 전문기업이다. 이 회사는 BIG3 혁신성장 지원기업, 혁신기업 국가대표 1000 선정 등 미래혁신 선도 기업으로 성장할 기술력과 잠재력을 보유하고 있다.

특히, 2개 기업은 포항에서 창업해 성장한 유망강소기업으로 사업확장을 위한 공장건립단계에서 포항융합기술산업지구에 2024년까지 254억 원을 투자할 계획이며, 46명의 고용창출 또한 기대된다.

첨단기술기업은 법인세 3년간 100%, 이후 2년간 50% 감면, 취득세 면제, 재산세 7년간 100%, 이후 3년간 50% 감면 등 세제혜택을 받게 된다. 특구육성사업 참여시 가산점도 얻게된다.

이강덕 시장은 "첨단기술기업이 강소연구개발특구 혁신성장을 선도해 일자리 창출과 지역경제 활성화에 큰 역할을 하기를 기대한다"며 "혁신기술을 보유한 기업이 성장할 수 있는 산업 생태계 조성에 시 차원에서도 적극 노력하겠다"고 다짐했다.

한편, 포항시는 올해 강소연구개발특구 기술사업화에 사업비 48억 원을 투입해 '기술-창업-성장'이 선순환하는 첨단 신소재 산업 생태계 조성에 박차를 가하고 있다.

