이재명 "두 번이나 사과해놓고" vs 김부선 "이제 얄짤없다"

이재명 "치욕 무릅쓰고 신체 검증까지 했다"

김부선 "조만간 녹취 공개할 것"

[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사는 14일 자신의 '여배우 스캔들' 의혹과 관련, 배우 김부선씨에 대해 "그분이 두 번이나 사과했다"고 밝혔다. 이에 김 씨는 "그 끔찍한 거짓말들을 어찌 감당하려 하시는가"라고 반발했다.

이 지사는 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "그분(김부선씨)이 이미 제게 '사실이 아니다. 미안하다'고 두 번이나 사과했다"고 말했다.

그는 "어떤 사실이 있다고 주장하면 사실이 없다고 증명하기가 불가능하다. 그런데 그 사실이라는 주장들을 반박할 수는 있다"라며 "'몸에 신체적 특징이 있다. 완벽한 증거다'라고 (주장)해서 제가 치욕을 무릅쓰고 언론까지 대동해 피부과·성형외과 전문가에게 검증받았다. 저로서는 치욕 그 자체였는데, 그렇게 검증에 응했다"고 강조했다.

이어 "제가 (이 스캔들을) 사실이 아니라고 했다가 허위사실공표로 고소를 당했고, 4개의 혐의로 기소를 당했었다"면서 "그런데 대한민국에서 저를 제일 싫어하는 검찰과 경찰이 '도저히 기소할 수 없다'고 다 무혐의 처분을 내렸다. 얼마나 더 제가 검증을 해야 될지, 그 방법을 가르쳐 주면 얼마든지 하겠다"고 했다.

또 이 지사는 "문제가 불거질 경우 고소를 하겠냐"는 진행자 질문에 "사람들이 그런 얘기를 하긴 하지만, 고소하면서 경찰서 왔다 갔다 하고 불려 다니면 그게 더 커지는 얘기가 되지 않겠나"라고 반문했다.

이 지사의 이 같은 발언에 김 씨는 자신의 페이스북을 통해 "이재명씨, 그 끔찍한 거짓말들 그 악업들을 어찌 감당하려 하시는지? 고소하시라. 경찰서 딱 한 번만 살짝 다녀오면 된다"고 비판했다.

이어 "당신은 변호사 아니냐. 당신이 아직도 사용하는 대포폰 전화, 검찰에 제출할 자신 있나"라며 "정말 세계적인 몬스터 맞다"고 일갈했다.

이후 김 씨는 또 다른 글을 올려 이 지사를 향해 "난 너에게 두 번이나 '가짜 사과문'을 쓰고 보호했다"며 "한 번은 팬카페 운영자가 사정해서 대필해줬고, 그걸 근거로 넌 고(故) 정미홍 전 아나운서를 고소해 벌금을 내게 만들었다. 천벌 받을 인간"이라고 분노를 표했다.

또 그는 "두 번째는 주진우가 시키는 대로 너의 지시대로 사과문 썼다"며 "이젠 얄짤없다. 이 몬스터야. 조만간 녹취 언론에 공개한다. 네가 주진우랑 통화했다는 녹취, 기대하시라"고 직격했다.

앞서 김 씨는 이 지사와 2007년 처음 만나 약 15개월간 교제했다고 주장하고 있다. 그는 이 지사를 상대로 3억원의 손배해상 청구 소송을 제기해 진행 중이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr