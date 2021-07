환자 안전이 최고야! 대동병원, 환자안전 감염관리주간 행사 열어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대동병원이 지난 13일 환자안전 감염관리주간 선포식 및 환자안전 우수부서·환자안전 지킴이 포상식을 했다.

안전한 병원 환경 조성에 기여하고자 의료법에 따라 적정관리실과 감염관리실 주관으로 운영되는 환자안전 감염관리 주간은 환자안전의 중요성을 모든 병원 직원과 내원객에 알리고 안전의식을 일깨우는 데 뜻이 있다.

이번 행사는 ▲환자안전 우수부서 포상 ▲환자안전 개선활동 사례 전시회 ▲환자안전 개선아이디어 이벤트 ▲환자안전 관련 퀴즈 ▲QI 중간 발표회 ▲환자안전 주간 안내방송 등으로 진행됐다.

코로나19 유행 기간으로 대면 접촉이 많은 그랜드 라운딩과 홍보관 행사는 진행하지 않고 온라인 이벤트, 전시회 등 비대면 행사 위주로 진행된다.

행사 기간 중 비대면으로 진행되는 환자안전 개선활동 사례 전시회는 낙상예방을 위한 원내 개선 활동과 환자안전보고학습시스템(KOPS)의 환자안전 주의경보 발령을 통한 원내 개선활동을 주제로 전시를 진행한다.

외래, 입원 등 병원 이용 중 환자안전에 위험이 될 수 있는 시스템, 시설 등에 대한 개선 아이디어를 온라인으로 응모 받았으며 사례를 선별해 적용할 예정이다.

대동병원 적정관리실 김수형 실장(순환기내과 전문의)은 “환자안전에 대한 중요성을 생각하는 시간을 가졌다”며, “안전한 병원을 만들기 위해 전 직원이 예방 활동을 펼치며 사례를 공유해 양질의 의료 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

대동병원은 적극적인 환자안전 문화 정착을 위해 2019년부터 부서별 환자안전 지킴이를 선정해 환자안전사고 예방과 위험 요소를 사전에 발견하고 재발 방지를 위한 개선 활동을 하고 있다.

