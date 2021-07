프랑스 금융당국 "EU 차원에서 가상화폐 시장 규제해야"

[아시아경제 박병희 기자] 프랑스 금융당국이 유럽연합(EU) 차원에서 가상화폐 시장을 감독해야 한다는 제안을 내놓았다.

13일(현지시간) 주요 외신에 따르면 프랑스 금융시장청(AMF)은 이날 EU 금융시장 규제 개혁안을 제안하면서 EU 회원국 정부가 가상화폐 시장 감독 권한을 범유럽 시장 감독 기구에 넘겨야 한다고 주장했다. AMF는 이를 위해 유럽증권시장감독청(ESMA)의 권한을 강화해야 한다고 주장했다.

프랑스는 빠르게 성장하고 있는 가상화폐 시장에 더 엄격한 규제 조치가 필요하다고 강조했다. 특히 마약 밀수 등 많은 범죄에 악용되고 있다는 점에 우려를 나타냈다.

그러면서 가상화폐 시장을 각 회원국 정부 기구가 감독하는 것보다는 EU 기구가 감독하는 것이 더 효율적이라고 강조했다.

프랑스는 영국의 EU 탈퇴 후 EU가 단일시장으로서 확고한 입지를 다지기 위해 금융 규제 개혁이 필요하다는 점을 강조하고 있다.

AMF는 이날 제안한 방안에서 청산소와 거래소 운영업체에 대한 감독 권한도 ESMA로 이관할 수 있다고 밝혔다.

KPMG의 줄리 패터슨 파트너는 "현 시점에서 EU 기구의 직접 감독 권한은 제한적"이라며 "최근 ESMA의 권한과 책임에 대해 폭넓은 검토가 이뤄지고 있지만 단기적으로 큰 변화가 일어나지는 않을듯 하다"고 말했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr