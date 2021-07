신한카드, 중고생 대상 가족 신용카드 '마이틴즈' 출시…월 한도 10만원

만 12세 이상 자녀 대상 가족 신용카드, 부모 비대면 발급 가능

월 한도 10만원, 교통, 학원, 서점 등 업종 제한

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 만 12세 이상 미성년 자녀를 위한 가족 신용카드인 '신한카드 마이틴즈(My TeenS)'를 출시했다고 14일 밝혔다.

신한 마이틴즈카드는 부모가 모바일, 온라인 등으로 신청해서 발급받는 만 12세 이상 중·고등학생 전용 가족 신용카드이다. 카드 발급 후 신한페이판에 등록해 온·오프라인에서 실물 없이도 편리하게 이용 가능하다.

이 카드는 월 한도와 이용건당 한도를 각각 10만원과 5만원으로 제한하고 사용 가능 업종을 교통, 문구·서점, 편의점, 학원 등으로만 제한했다. 미성년 자녀의 카드사용 남용, 부정 사용 등의 위험을 사전에 방지하기 위해서다. 단, 부모가 신청할 경우 최대 월 한도는 50만원까지 가능하다. 또 카드를 도난, 분실했을 경우 부모 또는 자녀가 요청하여 정지할 수 있다.

대중교통 이용 시 자동으로 청소년 할인이 적용되며, 편의점 GS25에서 사용하면 별도 애플리케이션(앱) 구동이나 바코드 생성 없이도 GS&포인트 적립과 GS 팝 서비스가 제공된다. 특히 전월 이용실적에 따라 중·고등학생이 GS25 편의점에서 바로 이용할 수 있는 2000·4000·6000원 모바일 기프티콘을 제공한다.

카드 디자인은은 디지털 그래픽의 미래지향적인 '메타버스', 달콤하고 휴식 같은 느낌의 '마카롱', 그라데이션을 활용해 심플하지만 고급스런 이미지의 '오로라'까지 3종의 이미지 중 선택할 수 있다.

신한카드 관계자는 "신한 마이틴즈카드는 미성년 자녀가 가족 카드로 소액 금융거래를 하는 경험을 통해 건전한 금융생활을 미리 접하고, 부모의 카드를 자녀에게 양도, 대여하는 관행을 개선할 수 있다는 점을 인정 받아 지난 1월 금융위원회 혁신금융서비스로 선정됐다"며 "혁신금융서비스에 선정된 10건 중 신한 마이틴즈카드까지 7건을 상용화하는 등 금융당국의 혁신금융 추진 정책 취지에 맞춰 금융 혁신에 앞장서고 있다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr