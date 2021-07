씨에스윈드, 아스트 인수해 항공업 진출 "결정사항 없어"

[아시아경제 이선애 기자] 씨에스윈드는 아스트를 인수해 항공업에 진출한다는 내용의 언론보도에 대해 "구체적으로 결정된 사항은 없다"고 14일 해명했다.

씨에스윈드는 "단순 투자활동의 일환으로 관련된 펀드에 간접투자하는 등 다양한 방안을 검토하고 있지만 구체적인 결정사항은 없다"며 "향후 구체적인 내용이 확정되면 한 달 내 재공시하겠다"고 말했다.

