유치원생에게도…국가보안법 교육 강화하는 홍콩

[아시아경제 조현의 기자] 홍콩 교육계가 국가보안법(홍콩보안법) 교육 강화에 나섰다. 홍콩보안법은 국가 분열, 국가정권 전복, 테러 활동, 외국 세력과의 결탁 등 4가지 범죄를 최고 무기징역형으로 처벌할 수 있도록 한다.

14일 홍콩 공영방송 RTHK에 따르면 홍콩 교육부는 전날 각 유치원에 중국 학자들이 집필한 홍콩보안법 교재를 배포한다고 밝혔다.

교육부는 각 유치원에 이달 중 홍콩보안법 관련 참고 교재를 7부씩 배포하겠다고 공지했다.

해당 교재는 중국 정부의 홍콩 연락판공실 법무부장을 지낸 왕전민 칭화대 교수 등 중국 법학자들이 집필했다.

교육부는 "천바오성 중국 교육부장이 홍콩 학교를 위해 특별히 고른 책들"이라면서 "교사들이 국가안보 교육을 정확히 이해하고 이행하는 데 큰 도움이 될 것이라 믿는다"고 했다.

홍콩 정부는 어린이들이 교재를 통해 국가와 중국문화를 이해하고 국가 정체성을 함양할 것이라고 밝혔다. 교육부는 "홍콩이 중국의 일부임을 어린이들이 이해하도록 해야한다"고 강조했다.

홍콩 교육부는 지난 2월 홍콩보안법 위반에 해당하는 4개 혐의에 대해 6세 아동부터 익히도록 하는 지침을 일선 학교에 하달한 바 있다. 4월에는 8개 과목에 대해 국가안보 교육지침을 내려보냈다.

2019년 반정부 시위에 학생들이 대거 참여한 이유로 친중 진영이 지목한 고등학교 시사교양과목은 내용은 전면 개정됐다.

