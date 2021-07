[아시아경제 이선애 기자] 대우조선해양이 중동지역 선주와 고정식 플랫폼 1기에 대해 수주계약을 체결했다고 14일 공시했다.계약금액은 7253억원이며 이는 매출액 대비 10.3%에 해당한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr