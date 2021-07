[아시아경제 이선애 기자] 지노믹트리가 엔이에스바이오테크놀로지 주식 4만2857주를 신주 현금취득 방식으로 취득하기로 결정했다고 14일 공시했다. 취득 금액은 30억원으로, 이는 자기자본대비 3.15% 규모다. 취득 후 지분비율은 16.92%가 된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr