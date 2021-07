북한, '이준석 여가부 폐지 주장' 비판…통일부 폐지 주장엔 침묵

[아시아경제 유인호 기자] 북한이 대외선전매체를 통해 이준석 국민의힘 대표의 통일부 폐지 여성가족부 폐지 주장을 비판했다. 다만, 이 대표의 통일부 폐지 주장에 대해서는 언급이 없었다.

대외선전매체 '메아리'는 14일 재중동포 사회학자인 리명정 개인 명의 글에서 “여성가족부 폐지까지 왕왕 거론하는 이준석과 국민의 힘 주자들의 행태는 정치인들부터가 근대 이전의 의식 수준에 머물러 있음을 웅변해주고 있다”고 비판했다.

메아리는 ‘이준석 현상’은 남조선 사회의 부끄러운 자화상이라고 꼬집었다.

메아리는 “인류 역사발전에 역행하는 반동적 의식과 사회제도의 후진성에 뿌리를 두고 있는 또 하나의 기형적이며 위험한 현상"이라며 "‘여성 차별은 허상’이라는 이준석의 주장이 (심)지어 ‘홀로코스트는 허상’이라는 신나치주의자들의 궤변을 연상시킨다"라고도 주장했다.

‘우리민족끼리’는 남측 언론을 인용해 “이준석의 한 달간 행보를 보면 목불인견”이라며 “여성 차별을 아예 드러내놓고 여성가족부 폐지를 주장하고 있다”고 전했다.

이 대표의 여성가족부 폐지 주장에 대해 북한 선전매체들이 비판에 나선 것이다.

다만 이 대표의 통일부 폐지 주장에 대한 내용은 없었다.

앞서 지난 9일 이 대표는 통일부 폐지를 꺼내 들었다가 이인영 통일부 장관과 설전을 벌였고 당 안팎의 비판에 직면했다.

한편 북한은 지난달 11일 국민의 힘 당 대표 당선이 결정된 이후 별다른 반응을 내놓지 않다가 이날 선전매체 네 곳을 통해 이 대표 비판 기사 여러 건을 게재했다.

