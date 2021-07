[아시아경제 박지환 기자] 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 11,000 등락률 +9.36% 거래량 941,909 전일가 117,500 2021.07.14 09:28 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한샘, 단기 실적 부진 우려는 과도...현재는 매수 타이밍"[클릭 e종목] "아파트 매매거래 줄어도…한샘 성장은 계속"[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 이 대주주 지분 매각 소식에 10% 넘게 급등하고 있다.

14일 한국거래소에 따르면 오전 9시13분 기준 한샘은 전 거래일 대비 1만5500원(13.19%) 오른 13만3500원에 거래 중이다. 장중 14만5500원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다.

한샘은 창업주이자 최대주주인 조창걸 명예회장이 보유한 지분 15.75%를 포함한 특수관계인 지분 약 30%에 대한 매각을 추진 중인 것으로 알려졌다. 이와 관련해 한국거래소는 한샘에 조회 공시를 요구했고 답변 시한은 오후 6시다.

현재까지 유력 인수 후보로는 경영참여형 사모펀드(PEF)운용사인 IMM프라이빗에쿼티(PE)가 꼽힌다. 거래 금액은 경영권 프리미엄을 포함해 약 1조원~1조5000억원 수준으로 알려졌다.

