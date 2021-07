[아시아경제 송승섭 기자]예금보험공사가 차기 사장을 뽑기 위한 절차를 시작했다.

14일 금융권에 따르면 예보는 위성백 사장의 후임을 선임하기 위한 임원추천위원회(임추위)를 꾸리고 있다.

지난해 11월 개정된 공공기관 운영에 관한 법률에 따르면 공기업과 준정부기관의 이사회는 현 사장의 임기 종료 2달 전까지 임추위를 구성해야 한다. 위 사장의 임기는 오는 9월 17일까지로 예보는 이달 17일까지 임추위 구성을 완료할 방침이다.

임추위가 꾸려지는 대로 사장 후보 모집 공고도 나올 예정이다. 후보는 서류와 면접을 거쳐 선발되는데 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명한다.

임기는 총 3년으로 역대 예보 사장 중 연임한 사례는 없다.

