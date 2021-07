현대캐피탈·현대카드, 현대차 N전용 금융 프로그램 출시

N-파이낸스 출시

할부원금 최대 80%까지 유예

[아시아경제 기하영 기자]현대캐피탈과 현대카드는 현대자동차와 함께 N 브랜드 전용 금융프로그램인 N-파이낸스를 출시했다고 14일 밝혔다.

N-파이낸스는 현대차의 고성능 브랜드인 'N'과 'N-라인' 차량에 대한 진입 장벽을 낮추고, 고성능 차량 관련 다양한 부가서비스를 제공하는 것이 특징이다.

먼저 N-파이낸스는 자율상환형 유예 할부 프로그램을 적용해 고객 부담을 줄였다. 이 프로그램을 이용하면 할부 원금을 최대 80%까지 유예할 수 있으며, 중도해지수수료도 없어 고객의 자금 상황에 따라 언제든 상환 가능하다. 또 계약 기간 내 현대차 재구매 시 최대 64%의 중고차가격보장 서비스도 받을 수 있다.

N-파이낸스 출시를 기념해 9월 말까지 차량을 출고하는 고객을 대상으로 한 특별 이벤트도 진행된다. N-파이낸스를 통해 차량가 3462만원의 아반떼N 모델을 구입할 때, 3.3% 특별 금리가 적용돼 월 17만9000원(선수금 10% 납부 시)으로 아반떼N을 이용할 수 있다. 또 선수금의 1% 이상을 현대카드로 결제하면 0.6%포인트금리를 추가 할인 받아 2.7%의 금리로 이용할 수 있으며, 현대 모빌리티카드로 1000만원 이상 결제하고 세이브오토를 이용하면 30만원 추가 할인 혜택까지 누릴 수 있다.

고성능 차량을 이용하면서 누릴 수 있는 부가서비스도 다양하다. 현대캐피탈과 현대카드는 N-파이낸스 이용고객에게 N브랜드 차량의 성능을 한껏 즐길 수 있는 인제스피디움N카드(호텔 숙박+2인 조식부페+서킷 주행 쿠폰)와 N 전용 세차용품, 현대 셀렉션 48시간 이용권을 정상가 대비 25% 할인가에 구입할 수 있는 바우처를 제공한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr