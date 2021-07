LG이노텍, 대학생 유튜브 광고 공모전 개최…"총 900만원 상금"

[아시아경제 정현진 기자] LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 223,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 228,000 2021.07.14 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 LG이노텍, 작년 온실가스 4.5만t 줄여…ESG경영 강화 '메타버스' 선점 나선 LG이노텍…3D 센싱 모듈 개발 박차LG이노텍, 미 GM 품질우수상 4년 연속 수상 close 이 대학생 대상으로 유튜브 광고 공모전을 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 공모전의 주제는 LG이노텍의 '혁신' 이미지를 알릴 수 있는 소재 중 선택하면 된다. 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 분야의 LG이노텍 제품과 기술, ESG(환경·사회·지배구조) 활동, 조직문화 등 무엇이든 가능하다.

참가자들은 선택한 주제로 15~60초 이내의 숏폼 동영상을 제작하면 된다. 숏폼 동영상은 모바일 세로보기에 최적화한 1분 내외의 짧은 영상이다.

이번 공모전은 전국 대학생이라면 누구나 참가할 수 있으며, 개인 또는 4인 이하의 팀으로 출전이 가능하다. 최종 수상에는 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 2팀이 선정되며 팀당 대상 300만원, 최우수상 200만원, 우수상 100만원의 상금이 주어진다.

응모 희망자는 LG이노텍 뉴스룸에 게시된 참가 신청서를 작성해 출품 영상과 함께 이메일로 제출하면 된다.

접수 기간은 이달 15일부터 다음달 31일까지이며 최종 입상작은 심사를 거쳐 9월 15일에 발표할 예정이다. 5편의 입상작은 LG이노텍 유튜브 공식 계정을 통해 공개된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr