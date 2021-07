상반기 자산유동화증권 발행 전년比 19%↓...주담대채권 감소 영향

[아시아경제 박지환 기자] 올해 상반기 자산유동화증권(ABS) 발행액이 전년 대비 20% 가까이 감소한 것으로 나타났다. 지난해 서민형 안심전환대출 실행이 종료되면서 주택저당증권(MBS) 발행이 크게 줄어든 데 따른 영향이다.

14일 금융감독원은 상반기 자산유동화증권 발행금액이 35조4000억원으로 지난해 같은 기간에 비해 18.8%(8조2000억원) 줄었다고 밝혔다.

ABS는 부동산, 매출채권, 주택저당채권 등의 자산을 담보로 발행하는 증권을 말한다. ABS의 일종인 MBS는 주택저당채권을 기초자산으로 발행하는 것으로 국내에선 주택금융공사만 취급한다.

자산보유자별로 보면 주택금융공사, 금융회사, 일반기업 모두에서 ABS 발행이 감소했다.

주택금융공사의 상반기 MBS 발행액은 작년 동기 대비 20.5%(5조9000억원) 줄어든 22조8000억원에 그쳤다. MBS는 서민형 안심전환대출로 2019년 하반기와 2020년 상반기에 발행액이 크게 늘었고, 이후 감소 추세다. 서민형 안심전환대출은 기존의 변동금리 주택담보대출을 저리의 고정금리 주담대로 갈아타는 정책대출 상품이다. 금감원은 "전년도 MBS 발행 증가에 크게 영향을 미친 서민형 안심전환대출이 종료됨에 따른 MBS 발행 감소에 기인한다"고 밝혔다.

금융회사는 작년 상반기보다 14.1% 감소한 7조8000억원의 ABS를 발행했다. 은행은 부실채권(NPL)을 기초로 1조3000억원을, 여신전문사는 카드채권, 할부금융채권 등을 기초로 3조3000억원을, 증권사는 중소기업 회사채를 기초로 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 3조2000억원의 ABS를 각각 발행했다.

일반기업의 ABS 발행액은 4조8000억원이었다. 작년 동기보다 18.4% 줄었다.

기초자산별로 보면 대출채권은 24조7000억원, 매출채권은 7조5000억원이 발행됐다. 작년 동기 대비 각각 17.8%, 29.7% 줄었다. 기업매출채권의 ABS 발행 감소는 코로나 사태 이후 항공 운행 감소에 따라 올 들어 항공운임채권을 기초자산으로 하는 ABS 발행 중단의 영향이 컸다. 저신용 기업 회사채를 기초로 한 P-CBO는 작년보다 10.0% 늘어난 3조2000억원이 발행됐다.

ABS 전체 발행잔액은 6월말 기준 229조5000억원으로 지난해 말 대비 4.8%(10조5000억원) 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr