[아시아경제 이춘희 기자] JP모건 체이스가 예상을 상회하는 올해 2분기 실적을 13일(현지시간) 발표했다.

JP모건의 발표에 따르면 2분기 JP모건은 304억8000만달러(약 34조9148억원)의 매출을 올렸고, 119억달러(약 13조6315억원)의 당기순이익을 기록했다. 이에 따른 주당 순이익은 3.78달러(약 4330원)다.



시장의 당초 컨센서스는 매출액 300억달러(약 34조3650억원), 주당 순이익 3.16달러(약 3620원)였다.

