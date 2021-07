'수산업자 금품수수 의혹' 이동훈, 8시간 경찰 조사…'정치 공작' 주장

조사 직후 입장문서

"윤석열 대변인 임명 후, 경찰이 사건 부풀려"

[아시아경제 정동훈 기자] 수산업자를 사칭한 김모(43)씨로부터 금품을 받은 혐의를 받는 이동훈(51) 전 조선일보 논설위원이 13일 8시간 동안 경찰 조사를 받았다. 조사 직후 이 전 위원은 이번 사건에 대해 여당의 '정치 공작'이라는 입장을 밝혔다.

서울경찰청 강력범죄수사대는 이날 오전 10시께부터 오후 6시께까지 수산업자를 사칭한 김씨로부터 골프채 등 금품을 받은 의혹이 불거진 이 전 위원을 불러 조사했다. 이날 경찰은 이 전 위원을 상대로 금품 수수 등 혐의 전반에 대해 조사한 것으로 알려졌다.

이 전 위원은 조사를 마친 뒤 취재진을 만나 "여권, 정권의 사람이라는 사람이 찾아온 적은 있다"며 "와이(Y·윤석열 전 검찰총장을 가리키는 것으로 추정)를 치고 우리를 도우면 없던 일로 만들어주겠다, 경찰과도 조율이 됐다는 식으로 얘기했다"고 밝혔다. 이에 이 전 위원은 "저는 안 하겠다, 못 하겠다 했다"고 답했다고 전했다.

이어 "(그러자) 제 얼굴과 이름이 언론에 도배가 됐다. 윤 총장이 정치 참여를 선언한 그날이다. 사태가 겉잡을 수 없이 커졌다"며 "공작이다"라고 덧붙였다.

이후 취재진은 "김모씨와 어떻게 알게 됐는가", "선물을 받은 대가로 무엇을 약속했는가", "윤 전 총장 대변인직 사퇴와 이번 사건이 관련있는가" 등 질문했지만 이 전 위원은 이에 답하지 않고 택시를 타고 귀가했다.

이 전 위원은 입장문을 통해 "(내가)윤총장 대변인으로 간 뒤 경찰은 이 사건을 부풀리고 확대했다"며 "경찰 수사에 정치적 의도가 있어서는 안된다. 피의사실 공표가 윤 총장의 정치참여 선언일 시작 됐다"고 말했다. 이어 "사건 입건만으로 경찰이 언론 플레이를 한 것은 유래없는 인권유린"이라는 입장을 밝혔다.

이 전 위원은 김씨가 국민의힘 소속 홍준표 의원과 김정재 의원을 만날 수 있도록 자리를 만들기도 했다. 두 의원은 김씨를 만난 뒤에 수상함을 느끼고 거리를 뒀다고 밝힌 바 있다.

윤석열 전 검찰총장의 대변인 역할을 맡았던 이 전 논설위원은 지난달 20일 임명 열흘 만에 물러났다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr