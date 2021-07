밀양농업기술센터, 여성 농업인을 위한 '리더십 배양 교육' 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양농업기술센터가 13일 한국여성농업인밀양시연합회 회원 17명을 대상으로 '2021년 여성농업인 리더십 배양 교육'을 개최했다.

이번 교육은 농업·농촌의 주역인 한국여성농업인 회원 중심으로 자부심 고취 및 조직 결속력을 강화하고 여성 리더로서의 능력배양과 여성농업인 단체 활성화를 위해 마련됐다.

교육은 2개조로 나눠 진행했으며, 다옴공방 김정희 대표와 함께 천연염색 체험·실습을 통해 농사일과 가사에 바쁜 농촌 여성의 심신 수양과 숨겨진 재능을 개발할 기회가 됐다.

이영자 회장은 "농촌의 바쁜 일상 속에서 회원 간 끈끈한 결속력을 다지는 소중한 시간에 됐으며, 특히 천연염색 체험으로 회원들의 문화적 소양 향상 기회를 가져 좋았다"라고 전했다.

손재규 소장은 "이번 리더십 배양 교육을 통해 관내 농업·농촌의 현실적인 주역인 여성 농업인들의 리더로서의 자질 향상에 도움이 됐으면 좋겠다"라며 "앞으로 더욱 좋은 교육 프로그램을 통해 우수한 여성농업인으로서의 발전에 힘쓰겠다”고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr