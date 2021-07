지난달 가상화폐 거래량 40% 넘게 ↓…中 단속 영향

ESG 열풍·규제 당국 움직임도 영향

[아시아경제 김수환 기자] 가상화폐 하락세가 이어지면서 지난달 가상화폐 거래량이 40% 넘게 줄어든 것으로 나타났다.

CNBC방송은 12일(현지시간) 가상화폐 정보업체 크립토컴페어를 인용해 코인베이스와 크라켄, 바이낸스, 빗스탬프를 포함한 주요 가상화폐 거래소의 거래량이 지난달 40% 이상 하락했다고 보도했다.

크립토컴페어는 가상화폐의 가격 하락과 변동성이 줄어든 점을 거래량 감소의 원인으로 들었다.

크립토컴페어에 따르면 대표 가상화폐인 비트코인의 가격은 지난달 코인당 2만8908달러까지 떨어졌고, 월말에 6% 하락한 채 마감했다.

6월 하루 거래액으로 가장 많았던 22일의 1382억달러는 5월의 하루 최대 거래액과 비교할 때 42.3% 감소한 것이다.

크립토컴페어는 이런 거래 부진의 핵심 요인으로 중국 당국의 대대적 단속을 지목했다.

앞서 중국 당국은 모든 금융기관을 대상으로 가상화폐 관련 금융 서비스 일체를 금지했으며 중국 전역에 걸쳐 가상화폐 채굴도 전면 금지했다.

헤지펀드 '퍼밸리 글로벌'의 테디 발레이 최고투자책임자(CIO)는 "중국의 단속은 많은 공포를 불러일으켰고 그게 시장이 나타나고 있다"며 "디지털 자산 생태계는 얼굴에 펀치를 한 방 맞았고 그래서 지금 링 한가운데에서 싸우기보다는 로프에 기대어 있는 상황"이라고 말했다.

아울러 세계적으로 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 열풍이 일고 있는 가운데 전력 소비량이 높은 가상화폐 채굴에 비판적인 목소리가 확산됐고 가상화폐의 불법 거래 활용 가능성에 각국 규제 당국이 움직이기 시작한 것도 거래량 하락에 영향을 미쳤다.

닉 만치니 가상화폐 전문 애널리스트는 "이러한 요소들로 인해 가상화폐 거래량이 고점 대비 절반 가까이 떨어졌다"고 말했다.

다만 가상화폐 투자자와 전문가들은 비트코인과 다른 가상화폐의 장기 전망을 여전히 긍정적으로 보고 있다고 CNBC방송은 전했다.

가상화폐 시장 분석기관 가이코의 클라라 메달리 연구원은 "가상화폐 거래량이 아직도 작년보다 더 많은 수준"이라며 "거래량이 올 초 수준으로 복귀한 것일뿐"이라고 강조했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr