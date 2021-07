학생회 후보 공약·연설문 '사전 검열'한 중학교…인권위 판단은 "인권 침해"

[아시아경제 이관주 기자] 학생회 선거에 출마한 중학생의 공약과 연설문을 교사가 사전에 검토하고 수정한 행위에 대해 국가인권위원회가 인권침해라는 판단을 내렸다.

인권위는 A 중학교 교장에게 학생자치위원회 후보 공약과 연설문 검토 행위를 중단하고, 교사가 학생회 선거에 개입할 수 있는 근거를 삭제하는 등 선거관리규정을 마련해 시행할 것을 권고했다고 13일 밝혔다.

A 중학교에 다니는 B군은 2021년도 학생회 선거에 후보자로 출마했는데, 학생생활안전부에서 B군을 비롯한 후보자의 공약과 연설문을 사전에 검토하고 수정할 것을 지도해 인권을 침해했다며 인권위에 진정을 제기했다.

이에 학교 측은 "학생이 장차 미래사회 민주시민으로서 갖춰야 할 기본적 소양을 지니도록 하고, 자칫 혼탁해지기 쉬운 선거운동에 대한 사전적 처방을 해 민주적 질서가 지켜지는 공정한 선거가 치러지도록 후보자의 공약과 연설문에 대해 검토하고 필요한 경우 수정을 지도했다"고 주장했다.

그러나 인권위는 이와 같은 교사의 행위가 교육적 차원이라는 점을 감안하더라도 사실상 후보자의 공약과 연설문 내용을 제한하는 그릇된 관행이라고 판단했다. 또 교육을 빌미로 청소년이 누려야 할 표현의 자유를 부당하게 제한하는 것이라고 봤다.

인권위는 "오늘날 선거에서 후보자가 제시한 공약과 연설문을 유권자가 스스로 판단하듯이, 학생 또한 공교육에서 배운 지식과 정보통신기술을 통해 습득한 정보를 이용해 학생회 선거 후보자의 공약과 연설문에 대해 옳고 그름, 타당성과 부당성을 판단할 수 있다는 점을 고려하면 학생회 선거 후보자의 공약과 연설문을 사전에 검토하고 그 내용을 제한하는 것은 부당하다"고 결론냈다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr