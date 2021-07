[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 13일 이도일동 주민센터에 ‘사랑 나눔 쌀’ 58포(580㎏)를 전달했다고 밝혔다.

이번 ‘사랑 나눔 쌀’은 고재우 제주소방서장 취임 축하화환 대신 받은 쌀과 더불어 문종태 도의원, 고향심 서(署) 의용소방대연합회장이 십시일반 기증한 쌀로 마련됐다.

고재우 제주소방서장은 “최근 코로나19 재확산으로 힘든 시기를 보내고 있는 이웃들에게 쌀이 전달돼 작게나마 위로가 될 수 있었으면 좋겠다”며 “앞으로도 지역사회에 관심을 갖고 지원에 적극 동참하겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr