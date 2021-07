[아시아경제 지연진 기자] 핸디소프트 핸디소프트 220180 | 코스닥 증권정보 현재가 5,770 전일대비 1,330 등락률 +29.95% 거래량 2,119,032 전일가 4,440 2021.07.13 10:33 장중(20분지연) 관련기사 핸디소프트, 강남 도산대로서 안양으로 본점 소재지 변경[e공시 눈에 띄네]코스닥-31일[e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 close 가 13일 가격제한선까지 치솟으며 52주 신고가를 기록했다.

핸디소프트는 이날 오전 9시41분부터 코스닥 시장에서 전일대비 29.95% 상승한 5770원에 거래되고 있다. 52주 최고가다.

사업다각화를 위한 응용 소프트웨어 개발사 메이븐클라우드서비스 지분 인수 소식으로 주가가 크게 치솟은 것으로 보인다.

앞서 이 회사는 전날 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 업체 메이븐클라우드서비스의 주식 30만주를 75억원에 취득한다고 공시했다. 주식 취득 뒤 핸디소프트의 메이븐클라우드서비스 지분율은 50%가 된다. 주식 취득 예정일은 14일이다.

핸디소프트는 이번 주식 취득의 목적을 "전략적 사업 협력을 통한 사업 다각화 및 시장 확대 목적"이라고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr