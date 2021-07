이마트24서 농협 한우 장본다…냉장육 판매 테스트 시작

농협 무항생제 한돈 5종, 한우 2종 등 총 7종 냉장육 판매 테스트 진행

독신·일반 주택가, 휴양지 3개 매장 테스트…"결과 확인 후 확대 검토"

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 농협경제지주 축산경제(농협)와 손잡고 한돈·한우 '냉장육' 판매 실험에 나선다.

이마트24는 13일 독신 주택가, 일반 주택가, 휴양지 등 상권별 3개 매장에서 농협 무항생제 한돈 5종(삼겹·벌집삼겹·목심·삼겹+목심·찌개거리)과 무항생제 한우 2종(등심·채끝)에 대해 '바로 픽(pick)' 판매 실험에 나선다고 밝혔다.

이마트24는 농협 냉장 돈육과 한우만 진열해 판매하는 별도 냉장 집기를 마련하고, 고객이 인지할 수 있도록 홍보물을 부착한다. 이마트24는 편의점 냉장육 판매에 대한 고객 호응도를 확인하기 위해 이 같은 실험에 나서게 됐다고 말했다.

그동안 편의점에서는 일부 특수 입지 매장을 제외하고는 냉동삼겹살, 냉동스테이크 등 냉동육 판매가 주를 이뤘다. 이마트24는 "1~2인 가구가 증가하는 상황에서 가까운 편의점에서 근거리 장보기를 즐기는 고객들이 늘어남에 따라 냉장육' 판매 실험을 진행하게 됐다"고 설명했다.

이마트24가 판매하는 한돈 가격은 3170원(삼겹살·목심 100g 기준), 한우는 9930원(등심 100g 기준)으로 온·오프라인에서 유통되는 가격 수준으로 책정했다. 이마트24와 농협은 이번 판매 테스트 결과를 바탕으로 냉장육 판매 확대를 검토할 계획이다.

이마트24는 지난해 2월 농협경제지주와 우리 농산물 판매 촉진을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 냉동삼겹살, 과일, 채소 등 다양한 상품을 공급 받아 판매하고 있다.

이마트24는 올 상반기 냉동삼겹살, 냉동스테이크 등 냉동육 매출이 코로나19 전이었던 2019년 상반기 대비 4배(316%) 이상 증가했다고 말했다. 같은 기간 과일 3.2배(221%), 채소 2.8배(183%) 등 신선식품 매출도 크게 늘었다. 특히 과일 구매 고객이 증가하면서 이마트24는 매월 제철 과일을 할인 판매하는 '이달의 과일' 행사도 진행하고 있다. 이마트24는 "과거 1~2입 위주의 소용량 과일에 집중했던 것과 달리 과일 한 박스, 수박 1통 등 대용량 제철 과일을 할인 판매함으로써 근거리에서 장보는 고객 구매가 이어지고 있다"고 말했다.

조미료도 코로나19를 겪으며 매출이 107% 증가했으며 대용량 롤휴지, 3입 미용티슈, 세탁세제 등 생활용품 매출도 60~80% 증가했다. 박상현 이마트24 바이어는 "집 근처 편의점에서 신선식품 등 다양한 상품 구매가 가능해짐에 따라 편의점이 근거리 장보기 사이트로 자리매김 하고 있다"며 "이러한 분위기에 맞춰 이마트24는 냉동육, 과일, 채소 등 다양한 신선식품 확대와 함께 가성비를 높인 초저가 생필품 콘셉트 '민생' 브랜드 상품을 지속 출시하는 등 차별화를 꾀하고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr