중소·중견기업 맞춤형 ESG 교육 선봬

[아시아경제 최대열 기자] 대한상공회의소는 중소·중견기업을 위한 맞춤형 ESG(환경·사회·지배구조) 온라인교육프로그램을 13일 공개했다. ‘ESG A부터 Z까지’라는 이름의 이 영상은 앞으로 일주일 간격으로 세 차례 걸쳐 대한상의 홈페이지와 유튜브에 올라온다.

대기업뿐 아니라 협력관계에 있는 중소·중견기업까지 ESG 실천요구가 커진 데 따른 것으로 기업 이해도를 높이고 실질적 대응전략을 마련하기 위해 준비됐다. ESG의 개념과 필요성, 최근 동향을 점검하는 기본단계부터 각 분야별 추진과제, ESG 법률이슈, 기업공시·평가 등 단계별로 구성했다. 국제기구나 컨설팅업체, 로펌·대학 전문가 등이 연사로 나온다.

윤철민 팀장은 "ESG경영은 기업규모에 따라 실천 여부가 결정되는 문제가 아니라 변화하는 경영환경에 기업이 얼마나 유연하고 신속하게 적응하느냐의 문제인 만큼 더 많은 중소ㆍ중견기업이 ESG 온라인 교육을 통해 경영전략을 새롭게 하기를 바란다"고 전했다.

