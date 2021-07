WSJ "브로드컴, SAS 인수 논의 중"

[아시아경제 조유진 기자] 싱가포르계 반도체 기업 브로드컴이 미국 데이터분석 소프트웨어 업체 SAS 인수를 논의 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 12일(현지시간) 보도했다.

WSJ은 익명의 소식통을 인용해 인수가가 150억~200억달러(약 17조~23조원)에 달하는 이번 협상이 수주 내 마무리될 것으로 보인다고 전했다.

브로드컴의 시장가치는 지난 1년 간 약 50% 상승해 현재 2000억달러 수준이다.

브로드컴은 퀄컴에 대한 적대적 인수합병을 시도했으나 도널드 트럼프 전 대통령이 중국과 우호적인 브로드컴이 자국 기업 퀄컴을 인수하는 것이 국가 안보에 해를 끼칠 것이라는 이유로 제동을 걸면서 좌절됐다.

브로드컴은 애플, 구글, 아마존 등 글로벌 IT기업에 반도체를 공급하고 있다. WSJ은 브로드컴이 주력 사업인 반도체 비즈니스를 넘어 수익성 높은 소프트웨어 분야로 사업다각화 시도에 나선 것을 이번 인수의 배경으로 설명했다.

브로드컴은 사업다각화의 일환으로 지난 2018년 소프트웨어 기업 CA테크놀로지를 190억달러에 인수하는 계약을 체결했다. 이듬해에는 사이버 보안 전문 기업 시만텍의 엔터프라이즈 비즈니스를 107억달러에 인수했다.

