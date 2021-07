이탈리아산 코로나19 백신, 임상 2상서 예방효과 99%

[아시아경제 조현의 기자] 이탈리아가 자체 개발 중인 코로나19 백신이 임상 2상 시험에서 최고 99%의 효능을 나타냈다.

이탈리아 생명공학기업 레이테라는 12일(현지시간) 성명을 통해 "자사의 백신 후보물질 GRad-COV2이 임상 2상에서 강한 면역 반응을 보였다"며 이같이 밝혔다.

성인 917명을 대상으로 진행한 임상에서 예방효과는 1차 접종 뒤 3주 후 93%, 2차 접종 후 99%까지 올라갔다.

부작용은 접종 부위 통증, 피로감, 근육통, 두통 등 가벼운 증상 외에 없었다.

레이테라는 "GRad-COV2이 대규모 집단에서도 우수한 안전성과 면역성을 확인했다"고 말했다.

회사 측은 조만간 임상 3상에 들어갈 예정이다. 다만 지난 5월 회계감사원이 공적 자금 투입 계획을 기각하면서 차질이 빚어지고 있다.

레이테라는 "임상 3상을 위해 최소 6000만 유로(한화 약 816억원)가 필요하다"며 "이른 시일 내 빨리 3상을 시작할 수 있기를 희망한다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr