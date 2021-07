검찰, 정경심 2심도 징역 7년 구형… "거짓의 시간 보내야"

[아시아경제 조성필 기자] 검찰이 자녀 입시비리와 사모펀드 관련 혐의로 기소된 정경심 동양대 교수에 대해 항소심에서도 징역 7년을 구형했다.

검찰은 12일 오후 서울고법 형사1-2부(부장판사 엄상필) 심리로 열린 정 교수에 대한 결심공판에서 이같이 선고해달라고 요청했다. 검찰은 또 벌금 9억원과 추징금 1억6400여만원을 함께 구형했다.

검찰은 "피고인의 범행은 우리 사회 공정·신뢰·법치주의 가치를 훼손한 중대범죄로 가치의 재확립 위해서 이에 상응하는 책임을 물어야 한다"며 "거짓·불공정의 시간은 보내고 진실·공정의 시간을 회복해야 할 시점"이라고 밝혔다.

검찰은 사모펀드 불법 투자와 입시비리 혐의에 대해 "정당한 노력에 대한 대가를 지불하지 않고 불공정한 수익인 불로소득을 추구한 범행"이라고 정의했다. 그러면서 "고인이 배우자의 민정수석 권한을 남용하거나 매관매직한 것은 아니지만 범죄적 해위를 하고 지위 오남용한 것으로 권력형 부정부패에 해당하는 것이 명백하다"고 강조했다.

검찰은 일각에서 제기된 과잉 수사 지적에 대해선 부인했다. 검찰은 이번 사건은 시민사회에서 권력자 비리 의혹을 제기함에 따라 수사권이 발동됐다는 점에서 국정농단과 유사하다"며 "이 사건도 국정농단 사건과 동일 기준에 따라 엄정 수사했고, 만약 그렇게 하지 않았다면 '권력 해바라기'라는 비난을 받았을 것"이라고 했다.

정 교수는 동양대 표창장을 위조하고 인턴 활동 확인서를 허위 발급받아 딸 조민 씨의 입시에 사용해 각 학교의 입시 업무를 방해한 혐의 등으로 기소됐다. 앞선 1심은 정 교수의 입시비리 혐의와 사모펀드 운용사 코링크PE 관련 일부 혐의를 유죄로 인정해 징역 4년을 선고했다. 실형이 선고됨에 따라 법정구속된 정 교수는 항소심에서 구속 상태로 재판을 받아왔다.

