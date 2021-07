[아시아경제 이민지 기자] 이화전기 이화전기 024810 | 코스닥 증권정보 현재가 2,320 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,134,908 전일가 2,320 2021.07.12 15:30 장마감 관련기사 [특징주]이트론, 러시아 스푸트니크V 백신 델타 변이 90% 예방효과“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]'러시아 백신 테마주' 이화전기, 주가 널뛰기 close 는 투자 수익 실현을 위해 유도무기 및 항공전자 관련 제어 장치 부품 제조 회사인 이디티 주식 800만주를 160억원 규모로 전량 처분하기로 결정했다고 12일 공시했다.

