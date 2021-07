옐런 "코로나 변이, 경제회복 위협"

[아시아경제 최대열 기자] 재닛 옐런 미국 재무장관은 11일(현지시간) "우리는 (경제)회복을 위협할 수 있는 델타 변이와 다른 변이를 대단히 우려한다"고 말했다.

주요 외신에 따르면 옐런 장관은 이날 이탈리아에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 후 취재진과 만나 이 같이 전했다. 일찌감치 예방접종을 시작한 일부 나라에서는 집단면역이 가능한 수준까지 접종을 했음에도 코로나19 변이바이러스 가운데 하나인 델타 변이가 다시 확산하는 등 심상치 않은 조짐을 보인다.

접종이 늘어나는 올 연말께면 주요 나라를 중심으로 경기가 본격적으로 회복할 것이란 전망이 있었으나 변이 바이러스로 코로나19가 재확산하면서 기류가 바뀌었다. 옐런 장관은 G20 경제 수장이 첫번째로 논의한 현안이 코로나19 종식이라고 전하며 오늘날 전 세계 각국이 긴밀히 연결돼 있다고 강조했다.

그는 "우리는 접종 가속을 위한 협력의 중요성을 인지하며 내년 세계 인구 70%의 접종이라는 목표를 가지고 있다"며 G20 국가들에 백신 공급이 원활하지 않은 저·중간소득 국가에 대한 백신 분배 지원을 강화하라고 촉구했다.

G20 경제 수장들은 이틀간 열린 이번 회의에서 전문가 패널로부터 코로나19 다음으로 팬데믹 상황이 닥치면 세계 정부가 이에 대비하거나 맞서 싸우는 데 5년간 최소 750억 달러를 써야 한다는 보고를 받았다. 당장의 할 일에 대해 논의하기 위해 세계무역기구나 국제통화기금, 세계은행, 세계보건기구 등이 참석한 태스크포스(TF)를 꾸렸고 매달 정기 보고서를 받기로 했다고 그는 덧붙였다.

아울러 G20 경제 수장들은 이번 회의에서 글로벌 기업들에 대한 최저 법인세율 설정과 조세 회피 방지를 위해 조세권 분배 방식을 바꾸는 디지털세 부과를 주된 내용으로 하는 조세개혁안을 승인했다.

