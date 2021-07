속보[아시아경제 이춘희 기자] 11일 중소벤처기업부는 사회적 거리두기 4단계 격상에 따른 소상공인의 경영상 손실을 보상하기 위한 '수도권 사회적 거리두기 4단계 후속조치'를 이날 열린 중앙재난대안전대책본부 회의에서 보고했다.

이번 조치는 지난 1일 국회 본회의를 통과하고 7일 공포된 '소상공인 보호 및 지원에 관한 법률' 개정안에 따른 것이다. 해당 법안에는 코로나19 등의 방역을 위한 정부의 조치로 소상공인의 경영상 손실이 발생할 경우 이를 보상하는 내용이 담겼다.

