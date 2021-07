쌍용차 "공장 이전해 친환경차 사업 박차 가할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 기업회생절차를 밟고 있는 쌍용자동차가 11일 평택공장을 매각하고 새로운 부지에 친환경차를 생산하는 공장을 건설하겠다고 밝혔다. 친환경차 사업 전환을 준비해 미래 성장 동력을 마련하는 동시에 투자 매력도를 높이려는 의도로 풀이된다.

쌍용차는 이날 "평택시와 평택공장 이전 및 공장 건설을 위한 공동 협력 업무협약을 체결했다"며 "친환경차로의 사업전환을 촉진하는데 목적을 두고 있다"고 설명했다.

협약에 따라 쌍용차는 현 공장 용지를 매각한 뒤 평택 내 다른 곳에 대체 공장을 새로 지어 이전한다.

평택시청에서 지난 9일 열린 협약식에는 정장선 평택시장, 홍기원 더불어민주당 의원(경기 평택시갑), 유의동 국민의힘 의원(경기 평택시을), 홍선의 평택시의회 의장, 김재균 경기도 의원, 정용원 쌍용차 관리인 및 정일권 노조위원장 등이 참석했다.

평택시는 사업시행에 필요한 인·허가 등 행정적 지원 및 산업용지 적기 공급 등 본 사업의 원활한 추진을 지원한다.

쌍용차도 사업장의 평택시 관내 이전이 차질 없이 진행될 수 있도록 이전 부지 조성 및 사용과 현 부지 개발에 적극 노력해 나가기로 했다. 우선 공장이전에 따른 생산 중단 상황을 방지하기 위해 현 부지 매각과 함께 신 공장 건설 작업을 병행해 나갈 계획이다.

쌍용차는 향후 새로운 공장은 장기적인 생존 토대 구축을 위해 친환경차와 자율주행차 등을 생산하는 첨단 미래차 전용공장으로 건설될 것이며, 지역 상생 일자리 구현과 창출을 통해 지역경제 발전에도 기여해 나갈 것으로 기대하고 있다.

아울러 평택공장 이전 관련 협약기관들은 협력사항의 효율적인 추진과 세부사항 상호 협력을 위해 실무협의회를 구성, 운영해 나갈 계획이다. 내연기관차를 생산하던 쌍용차는 그간 제조 경쟁력 강화와 친환경차, 자율주행차 등 자동차 산업 생태계 변화에 대응하기 위한 방안 마련이 시급했었다.

정장선 시장은 "평택공장 이전 관련 업무협약 체결은 평택시와 쌍용자동차와의 동반성장 및 새로운 출발을 위한 초석이 되어 줄 것으로 생각된다"며 "쌍용자동차가 지역경제 발전에 기여하고 평택의 희망을 심어주는 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

정용원 관리인도 "평택공장 이전 및 친환경차 전용공장 건설은 쌍용자동차의 미래를 위한 중장기 경쟁력 확보 방안의 일환이다"며 "평택시와 공동협력을 통해 최대한 빠른 시일 내에 공장이전과 개발사업이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 쌍용차는 자구안 통과 이후 지난달 28일 경쟁력 있는 투자자 유치를 위한 매각 공고를 내고 본격적인 인수·합병(M&A) 절차에 돌입했다.

