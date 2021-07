'세월호 기억공간' 철거 통보, 어떻게 생각하십니까

민주당 인사들 "철거 통보 철회하고 유족과 대안 마련하라"

서울시, 세월호 참사 기억하는 식수나 표지석 설치는 협의 가능

4·16연대 "서울시의 일방적인 철거 통보 세월호 지우기라 판단"

[아시아경제 한승곤 기자] 서울시가 광화문 광장 재구조화 공사를 위해 광장에 있는 '세월호 기억공간'을 철수하겠다고 통보해 유족들이 반발하고 있다. 더불어민주당 인사들도 비판에 나섰다.

'4월16일약속국민연대'(4·16연대)가 낸 입장문에 따르면 서울시는 지난 5일 '4.16세월호참사가족협의회'에 세월호 기억공간을 철거하겠다고 통보했다. 서울시는 이달 21일부터 25일까지 기억공간에 있는 사진과 물품 등을 정리해달라고 요청했다.

4·16연대에 따르면 서울시 측이 밝힌 철거 시작 날짜는 26일이다. 연대 측은 "공사 기간에는 임시 이전할 수 있고 완공 후 광화문 광장 재구조화 취지에 맞게 위치를 협의할 수 있다"며 "서울시는 이에 대한 대안 마련은 전혀 검토하지 않았고 서울시장의 면담 또한 추진하지 않은 것에 유감이다"고 밝혔다.

이어 "세월호 가족들은 표지석이나 식수를 원하는 것이 아니다. 광화문 광장 세월호 기억공간은 시민들의 것임에도 불구하고, 지금 서울시의 일방적인 철거 통보는 세월호 지우기라 판단된다"고 반발했다.

앞서 세월호 유족 측은 '4.16세월호참사가족협의회', '4.16연대', '4.16재단'을 중심으로 '세월호 기억공간 TF'를 구성하고, 지난해 7월부터 서울시와 광화문 광장 재구조화를 위한 공사 진행 계획과 관련해 세월호 기억공간을 옮기는 방안을 논의해왔다.

그 과정에서 '세월호 기억공간 TF'는 공사가 진행되는 동안에 기억 공간을 옮길 수는 있지만, 공사 완료 후에 광화문 광장에 다시 설치돼야 한다는 입장을 유지했다.

반면, 서울시는 기억공간이 공사 이후에도 다시 설치될 수 없고 공사가 진행 중인 관계로 우선 철거할 것을 내세워 합의에 이르지 못한 것으로 알려졌다. 다만 세월호 참사를 기억하는 식수 혹은 표지석 설치는 협의해보겠다고 한 것으로 전해졌다.

한편 서울시가 광화문광장의 '세월호 기억공간'을 철거하겠다고 유족들에게 통보한 것을 두고 더불어민주당 의원들이 잇따라 비판하고 나섰다.

민주당 대선주자인 이낙연 전 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "서울시의 일방적 통보에 크게 분노한다"며 "아직도 고통 속에 있는 유가족에게 너무도 가혹하다"고 비난했다.

이 전 대표는 "세월호를 기억하는 것은 정치나 정파의 문제가 아니라, 인간의 고통에 공감하는 본성의 문제"라며 "오세훈 시장은 철거 통보를 철회하고 유족과 협의해 대안을 마련하라"고 촉구했다.

또 다른 대선주자 정세균 전 총리도 "세월호는 국민 가슴에 남은 트라우마"라며 "상처를 극복하기 위해 필요한 것은 치유이지 망각이 아니다"라고 지적했다.

정 전 총리는 "아픈 손가락을 잘라낼 생각이냐"며 "남겨진 유가족의 아픔을 기억공간 철거로 또 다시 상처내선 안된다"고 밝혔다.

또 박주민 의원도 SNS를 통해 오세훈 시장을 비판했다. 그는 "결국 세월호 지우기부터 하시는 겁니까"라며 "박근혜 정부의 오점부터 일단 시민들 눈에 안 띄게 만들자는 심산 아닌가"라고 지적했다. 이어 "서울시가 다시 예전의 불통, 불도저 행정으로 돌아가서는 안 된다"며 "일방적 철거는 안 된다"고 강조했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr