최관호 신임 서울경찰청장, 강남 유흥시설 불법영업 단속 현장 격려

[아시아경제 이관주 기자] 최관호 신임 서울경찰청장이 9일 취임 후 첫 행보로 유흥시설 불법영업 점검·단속 현장을 찾았다.

최 청장은 이날 오후 8시10분께 서울 강남역을 찾아 코로나19 확산 방지를 위해 유흥시설 불법영업 등을 점검하고 있는 수서경찰서와 강남구청 등 관계자들을 격려했다. 서울을 비롯해 수도권을 중심으로 코로나19 확산세가 거센 상황임을 감안한 행보로 보인다.

서울청은 오는 17일까지 ▲위반업소 재영업 ▲일반음식점 등에서 무허가 유흥주점 형태 영업 ▲노래연습장 주류판매 및 접객원 고용 ▲집합금지 명령 위반 ▲운영시간 제한 위반 ▲전자출입명부 미작성 등 코로나19 '사각지대'에 놓인 불법 유흥시설의 방역수칙 위반 행위에 대해 자치구 등과 협력해 특별단속을 전개한다.

최 청장은 "이번 특별단속으로 유흥시설 불법영업을 통한 코로나19 확산을 막는 한편 서울시의 방역 점검활동도 가용경력을 최대한 동원해 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

