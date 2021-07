하루 1만명 확진에도…'난쟁이 소' 보겠다고 관광객 수천명 '바글바글'

[아시아경제 김초영 기자] 방글라데시에서 희귀 '난쟁이 소'가 나왔다는 소식이 알려지면서 관광객 수천명이 이를 구경하기 위해 방역 조치를 무시하고 운집했다.

9일(현지 시간) BBC뉴스 등 외신에 따르면 방글라데시 수도 다카 인근 차리그람의 한 농장에는 최근 난쟁이 소 '라니'를 보기 위해 연일 많은 사람이 몰려들고 있다.

라니는 생후 23개월이 됐지만 키 51㎝, 길이 66㎝에 체중은 28㎏에 불과하다. 비슷한 나이의 다른 소와 비교하면 절반 크기인 셈이다.

라니의 주인은 라니가 세계에서 가장 작은 소라고 주장하고 있다. 그는 라니가 관련 기록을 가진 인도의 마니키얌보다 작다며 기네스북에 등재를 요청한 상태다. 마니키얌은 2014년 키 61㎝의 기록으로 세계에서 가장 작은 소로 기네스북에 등재됐다.

현재 방글라데시는 코로나19가 폭증해 당국이 이동 제한 등 봉쇄 조치를 내린 상태다. 하지만 주민들은 아랑곳하지 않고 이 농장을 찾고 있다.

농장 관리인인 M.A. 하산 하우라데르는 지난 7일 AFP통신에 "사람들이 이처럼 큰 관심을 가질지 예상하지 못했다"며 "라니를 보기 위해 지난 3일 동안 1만5000명이 이곳을 다녀갔다"고 전했다.

특히 일부 관광객들은 마스크를 착용하지 않거나 사회적 거리두기를 무시하는 모습을 보인 것으로 알려졌다.

지역 동물 진료 책임자인 사제둘 이슬람은 "관광객이 몰려드는 것을 제한하라고 농장 측에 통보했다"며 "관광객이 라니의 건강을 위협할 수 있는 질병을 옮길 수 있다"고 우려했다.

한편 시간 통계 사이트 월드오미터에 따르면 방글라데시의 8일 일일 신규 확진자 수는 1만1651명으로 집계됐다. 방글라데시의 신규 확진자 수가 1만명을 넘어선 것은 코로나19 발병 이후 처음이다.

