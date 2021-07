한돈자조금, 세븐일레븐과 한돈 도시락 레시피 공모전

[아시아경제 문혜원 기자] 한돈자조금관리위원회(이하 한돈자조금)는 세븐일레븐과 함께 편의점 도시락 메뉴 3종 개발·출시를 위한 ‘한돈X세븐일레븐 한돈 도시락 레시피 리그전’을 개최한다고 9일 밝혔다.

공모전은 한돈 저지방 부위를 활용해 간편하고 맛있지만 열량이 낮은 다이어트 메뉴를 개발하는 ‘다이어트 리그’와 나만 알고 있는 창의적 레시피나 SNS에서 확산될 수 있는 재미있는 레시피를 개발하는 ‘내시피 리그’ 두 가지 주제로 공모전 응모가 가능하다.

참여 방법은 먼저 공모전 홈페이지에서 ‘다이어트 리그’와 ‘내시피 리그’ 중 원하는 리그를 선택 후 참여 리그의 배지를 다운받아 주제에 맞게 기획한 한돈 레시피를 개인 SNS에 업로드하면 된다.

업로드 시 한돈이나 세븐일레븐 계정 태그 및 필수 해시태그를 포함해 게시해야 한다.

최소 5단계 이상의 레시피로 구성해 단계별 요리사진 또는 영상, 완성 사진을 필수로 업로드해야 참여 가능하다.

한돈을 활용한 레시피임을 알 수 있도록 한돈 로고 또는 국내산 원산지 확인 인증도 함께 업로드해야 한다. 업로드한 SNS 게시글 URL을 포함해 참가신청서를 작성, 공모전 홈페이지에 제출하면 참여가 완료된다.

1차 공모전 예선은 다음 달 12일까지 모집하며, 공모전 참여를 희망하는 사람은 누구나 자유롭게 개인이나 2인 이하의 팀으로 응모 가능하다. 다음 달 28일 2차 오프라인 결선에 앞서 사전 온라인 투표가 진행되며, 투표 결과는 최종 심사에 추가 점수로 반영된다. 전문 심사위원들의 심사를 통해 최종 선정된 3개의 레시피는 실제 상품으로 개발돼 세븐일레븐 도시락 제품으로 출시된다.

