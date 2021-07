진도군, 집중 호우 피해 복구 ‘구슬땀’

자원봉사자 침수 피해 5일 시장 상가·집 복구 참여



대기업 합동 무상 수리팀, 전국에서 온정의 손길 쇄도

[진도=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 진도군이 집중호우로 침수 피해가 발생한 조금시장 등의 신속한 복구에 나섰다.

9일 군에 따르면 진도군재난안전대책본부를 중심으로 피해 상황을 체계적으로 조사하고 재발 방지 대책 마련에 힘쓸 방침이다.

이동진 군수는 긴급대책회의를 통해 관계기관과 협력해 피해를 본 군민들이 하루빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 피해 복구를 빈틈없이 해 줄 것을 지시했다.

군은 경찰서, 군부대, 한전 등 관계기관과 함께 피해 복구에 총력을 다하고 있다.

현재 침수피해가 발생한 조금리 5일 시장과 7개 읍·면 침수 지역에 진도군새마을회 등 자원봉사자 80여명이 참여해 피해를 본 소상공인과 수해 가구 등을 지원해 침수 피해를 본 집기류와 물품 등의 청소를 진행했다.

9일부터 오는 16일까지 조금리 5일 시장에서 삼성전자, LG전자, 위니아딤채·위니아전자가 합동 무상 수리팀을 운영, 피해 가전 제품에 대한 점검·수리를 하고 있다.

또 현대자동차에서 조금시장과 진도읍 고작마을에 세탁 차량 3대를 지원, 적십자봉사회와 경찰서 등과 함께 세탁 서비스를 펼쳤다.

이번 피해로 가스와 수도, 전기공급 중단된 침수 가구에 대한 가스와 수도는 복구가 완료됐고 안전 검사 후 전기공급도 차례대로 재개할 예정이다.

전염병 등 2차 추가 피해를 방지하기 위해 보건소를 중심으로 피해지역에 대한 방역을 마무리했으며, 농업중앙회에서 양수기 60대를 9일 진도군에 지원해 침수된 농경지와 저지대 침수 지역에 투입됐다.

진도군은 지난 3일부터 6일까지 강우량이 504㎜가량이 집중되면서 총 124억원의 피해가 발생했다. 차량 122대, 주택 241가구가 침수되는 피해를 보았으며, 5149㏊의 벼 침수와 전복 양식장 등의 피해가 발생했다.

이동진 군수는 “군민들이 이른 시일에 일상생활로 복귀할 수 있도록 동원할 수 있는 행정력을 투입, 피해 복구를 신속하게 진행하고 있다”고 말했다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr