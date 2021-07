코로나19 신규 확진자 수가 연일 역대 최대치를 갈아치우고 있다. 정부는 오는 12일부터 2주동안 수도권 지역에 새로운 거리두기 4단계를 적용하고, 오후 6시 이후 2명까지만 모일 수 있게 하는 등 강력한 방역조치를 실시하기로 했다. 9일 서울 명동에서 직장인들이 점심식사를 위해 이동하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.